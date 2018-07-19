الاتحاد يكشف عن جدول لقاءاته الودية بالنمسا

نواف السالم(صدى):

كشف نادي الاتحاد عن جدول مبارياته في معسكره الإعدادي بالنمسا؛ حيث سيخوض مواجهته الودية الأولى أمام كركا السلوفيني يوم 24 يوليو الجاري.

ويلعب الاتحاد مباراته الثانية أمام الوحدة الإماراتي يوم 27 يوليو الجاري، لتكون ثالث لقاءاته الودية أمام الفجيرة الإماراتي في اليوم الأول من الشهر القادم.

وفي سياق متصل، واصل الفريق تدريباته في معسكر النمسا على فترتين؛ حيث تركزت الفترة التدريبية الصباحية على الجوانب اللياقية، بينما اشتمل المران المسائي على التمارين الفنية والمهارية.