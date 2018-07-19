الدكتور محمد الشيخ قائدا لمركز زراعة القوقعة

محمد النجيلي (صدى):

أصدر مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة الدكتور مشعل السيالي قرارًا بتعيين الدكتور محمد الشيخ قائدًا لمركز زراعة القوقعة والزراعات السمعية بصحة جدة، ويرتبط هذا المركز بادارة شؤون المراكز التخصصية بصحة جدة.

الجديد بالذكر أن الدكتور محمد الشيخ هو من الاطباء المتميزين وله العديد من العمليات الناجحة والنادرة في مثل هذا التخصص الدقيق ويشغل منصب رئيس زراعة القوقعة بمستشفى الملك فهد بجدة .

وتتمنى ” صدى ” للدكتور محمد المزيد من التوفيق والسداد في مجال عمله.