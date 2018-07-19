رحيمي يشيد بتعاقدات الاتحاد: عال العال

نواف السالم(صدى):

أشاد عضو شرف الاتحاد والمحلل الرياضي، الدكتور مدني رحيمي، بصفقات العميد الأجنبية التي جلبتها إدارة النادي برئاسة نواف المقيرن، قائلًا أنها تأتي وفق الاحتياجات الفنية التي يفتقد لها الفريق الكروي.

ووصف ” رحيمي ” تلك التعاقدات بأنها ” عال العال ” لافتًا إلى أنها ستجعل الفريق بشكل مختلف خصوصًا أنها جاءت في أماكن مناسبة في خطوط الفريق باستثناء حراسة المرمى التي يتواجد بها أفضل الحراس.

وأعرب ” رحيمي ” عن سعادته بالعمل الكبير الذي تقدمه الإدارة الاتحادية التي نجحت في استقطاب جهاز فني عال بقيادة المدرب دياز، إلى جانب التعاقد مع ستة لاعبين أجانب، والتوقيع مع لاعب المواليد جابر عيسى، وإتمام صفقتين محليتين بالتعاقد مع اللاعبين حسن معاذ، وعبدالله الشمري، بالإضافة إلى تجديد عقدي النجمين فهد المولد والحارس فواز القرني.