بالصور.. إطلالة ” بيونسيه ” تزيد الحيرة حول شائعات حملها

أماني الغامدي(صدى):

ظهرت النجمة العالمية ” بيونسيه ” خلال استمتاعها برحلة على إحدى اليخوت الفخمة مع زوجها مغني الراب جاي زي في نيس بفرنسا، وذلك في ظل الإشاعات التي تلاحقها حول حملها في الطفل الرابع.

وزادت إطلالة ” بيونسيه ” خلال الرحلة من شكوك حملها في طفلها الرابع، حيث كانت ترتدي ” تي شيرت ” فضفاض باللون الرمادي ليخفي بطنها وشورت قصير جينز.

والتقطت عدسات مصوري ” البابارتزي ” عدة صورة لها والتي لم يتضح خلالها حقيقة حملها من عدمه بسبب ملابسها الفضافضة.

وكانت شائعات الحمل تلاحق النجمة الشهيرة خلال الفترة الماضية، دون أي رد رسمي منها عليها سواء بالتكذيب أو التأكيد.