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ملتقى المعلمين والمعلمات يوضح إمكانية معرفة رسوم المدارس الأهلية ومواصفاتها

ملتقى المعلمين والمعلمات يوضح إمكانية معرفة رسوم المدارس الأهلية ومواصفاتها
نايف السالم(صدى):

أوضح ملتقى المعلمين والمعلمات، اليوم الخميس، أنه يمكن للجميع معرفة رسوم المدارس الأهلية وإمكانيات المدرسة وكفاءتها وموقعها في المملكة.

وأشار الملتقى، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” إلى أنه يمكن ذلك عن طريق الرابط الإلكتروني التالي:هنا

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 2067 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يعطيكم الف عافيه

[ عدد التعليقات: 1308 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يجازيكم كل خير على مجهوداتكم الرائعه لخدماتنا ومساعدتنا

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