ملتقى المعلمين والمعلمات يوضح إمكانية معرفة رسوم المدارس الأهلية ومواصفاتها

نايف السالم(صدى):

أوضح ملتقى المعلمين والمعلمات، اليوم الخميس، أنه يمكن للجميع معرفة رسوم المدارس الأهلية وإمكانيات المدرسة وكفاءتها وموقعها في المملكة.

وأشار الملتقى، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” إلى أنه يمكن ذلك عن طريق الرابط الإلكتروني التالي:هنا