ملتقى المعلمين والمعلمات يوضح إمكانية معرفة رسوم المدارس الأهلية ومواصفاتها
أوضح ملتقى المعلمين والمعلمات، اليوم الخميس، أنه يمكن للجميع معرفة رسوم المدارس الأهلية وإمكانيات المدرسة وكفاءتها وموقعها في المملكة.
وأشار الملتقى، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” إلى أنه يمكن ذلك عن طريق الرابط الإلكتروني التالي:هنا
طلال[ عدد التعليقات: 2067 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يعطيكم الف عافيه
عمار السويلم[ عدد التعليقات: 1308 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يجازيكم كل خير على مجهوداتكم الرائعه لخدماتنا ومساعدتنا