هيئة الطيران المدني تحصل على شهادة الآيزو في إدارة الجودة

الرياض(صدى):

حصلت الهيئة العامة للطيران المدني على شهادة الآيزو (ISO 9001:2015) في مجال إدارة الجودة، المعترف بها دولياً التي تتضمن المعايير العالمية لإدارة الجودة.

وأفاد مدير عام السلامة وإدارة المخاطر الدكتور سامي بن محمد الصريصري أن حصول الهيئة العامة للطيران المدني على شهادة الآيزو جاء نتيجة تميز بيئة العمل بجميع القطاعات والإدارات التابعة للهيئة، والكفاءة العالية للكوادر والإلمام والمعرفة بطبيعة العمل، بالإضافة إلى اعتماد الهيئة بشكل كبير على التقنية واستخدام الإدارة الإلكترونية في إجراءاتها وأداء مهامها، مبينا توافق أعمال وإجراءات الهيئة مع كافة المعايير المحلية والدولية وتوثيقها وتطبيقها.

وبين الصريصري أن الهيئة أتمت جميع المراحل اللازمة واستوفت المعايير للحصول على الاعتماد ومنح الشهادة، مشيرا إلى تشكيل فريق للعمل في وقت سابق على تحقيق المتطلبات وفق المعايير المتعلقة بتميز بيئة العمل، والاعتماد على التقنية والتقليل من المعاملات الورقية، وتوافق الأعمال والإجراءات مع المعايير المحلية والدولية.