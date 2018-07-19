اعتراض صاروخ باليستي بسماء جازان
تمكن أبطال الدفاع الجوي، منذ قليل، من اعتراض صاروخ باليستي فوق سماء منطقة جازان.
واعترضت الدفاعات الجوية بالمملكة الصاروخ الباليستي الذي أطلقته مليشيات الحوثي الإيرانية من الأراضي اليمنية باتجاه جازان؛ فيما لم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل الآن.
ماجد[ عدد التعليقات: 1981 ] نشر منذ 23 دقيقة
نهايتهم تقترب الحمدلله 💪💪
شجون[ عدد التعليقات: 980 ] نشر منذ 22 دقيقة
الله يحفظ جيشنا وينصرهم ويقويهم ياااارب
عمار السويلم[ عدد التعليقات: 1308 ] نشر منذ 21 دقيقة
اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال فضلك وعظيم سلطانك الله ينصر الحق دائما 💪