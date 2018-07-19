اعتراض صاروخ باليستي بسماء جازان

تركي السالم(صدى):

تمكن أبطال الدفاع الجوي، منذ قليل، من اعتراض صاروخ باليستي فوق سماء منطقة جازان.

واعترضت الدفاعات الجوية بالمملكة الصاروخ الباليستي الذي أطلقته مليشيات الحوثي الإيرانية من الأراضي اليمنية باتجاه جازان؛ فيما لم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل الآن.