تكليف د.منى العامر مديرا لإدارة شئون المراكز والقطاعات الصحية بصحة الرياض

تركية البدر(صدى):

أصدر مساعد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض للصحة العامة د/ اميرة الرصيص قرارًا بتكليف د /منى ابراهيم العامر مديراً لادارة شئون المراكز والقطاعات الصحية بـ ” صحة الرياض ” .

وعبرت ” العامر ” عن شكرها وتقديرها واعتزازها بالثقة التي أوليت له، ووعدة ببذل المزيد من الجهد والعطاء بما يعود بالنفع على المستفيدين من المراكز الصحية ورفع مستوى وأداء الخدمه المقدمه داخل المراكز الصحيه.

والمذكورة حاصلة على دورتين برنامج تطوير مدراء المراكز الصحية الاعدايه والمتقدمة بمعهد الادارة العامة، وحاصلة على شهادة شكر من نائب وزير الصحة للتخطيط والتطوير وكذلك شهادة شكر وتقدير من وكيل الوزارة المساعد للصحة الوقائيه، وأيضاً شهادة شكرا من وكيل الوزارة المساعد للرعايه الصحيه الاولية.