” أمانة المدينة ” تطلق الشهادات الصحية الذكية للعاملين بالمنشآت الغذائية

نايف السالم(صدى):

أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة، اليوم الخميس، عن إطلاق الشهادات الصحية الذكية للعاملين في المنشآت الغذائية؛ لتوفير الكثير من الجهد والوقت على طالب الخدمة.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للوقاية والصحة البيئية بأمانة المنطقة المهندس أحمد بن محمد البعداني، أنه تم إصدار الشهادة الذكية بشكل محدث، حيث تحتوي على كافة البيانات الخاصة بحاملها.

وأضاف ” البعداني ” أنه يشترط اجتياز العامل للفحص الطبي من المستشفيات أو أحد المراكز الصحية المعتمدة من الأمانة لإصدارها، على أن تكون إقامة العامل سارية المفعول وعلى كفالة صاحب المنشأة.

ومن جانبه أشار مدير إدارة التراخيص الأستاذ أحمد بن عبدالسلام السيسي، إلى أنه تم وضع علامة (QR) ” الباركود ” على الإصدار الجديد للشهادات الصحية؛ مما يسهل على المراقبين الميدانيين قراءة معلومات الشهادة والتأكد من صحتها باستخدام برامج قراءة الباركود.

كما لفت إلى أن نظام إصدار الشهادات الصحية يتيح إصدارها وفق نظام إلكتروني عبر الربط الآلي بين أمانة المنطقة وبلدياتها وبين المستشفيات والمراكز الصحية المعتمدة.