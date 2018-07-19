” تصفية ” تدعو مساهمي مخطط السهول لتحديث بياناتهم خلال شهر

عادل الحربي(صدى):

دعت لجنة المساهمات العقارية ” تصفية ” اليوم الخميس، مساهمي ” مخطط السهول ” ؛ لتحديث بياناتهم لدى البنك العربي في مدة أقصاها شهر من تاريخ أول إعلان.

وأوضحت ” تصفية ” عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أنه على المساهمين زيارة الموقع الإلكتروني للبنك العربي الوطني؛ لتعبئة النموذج الخاص بالمساهمة ومن ثم التوجه لأي فرع من فروع البنك العربي الوطني مصطحبين ” إثبات الهوية، أصول السندات أو عقد المبايعة أو أصل الصك المثبت للتملك، رقم الحساب البنكي الآيبان ”