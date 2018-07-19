بالفيديو.. حليمة بولند تعلن عن عمل جديد في المملكة

أماني الغامدي(صدى):

شاركت الإعلامية الكويتية حليمة بولند جمهورها ومتابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، أعلنت به عن تنفيذها عمل إعلامي جديد في المملكة ، وحلولها ضيفة على المسرح بمهرجان الطائف .

وقالت حليمة في الفيديو ، ” مساء الخير غدا إن شاء إلى المملكة العربية السعودية ، في غداء عمل في الرياض لعمل كبير جدا ” .

وتابعت حليمة ” راح أطل عليكم وعلى المسرح غدا إن شاء الله على المسرح في فاعلية وايد كبيرة وحلوة ، مو بالرياض في منطقة تانية بالسعودية .. بمهرجان الطائف ” .

واضافت ” ترقبوني في أشياء وايد حلوة في المملكة العربية السعودية وفي مفاجئة كبيرة بعد عودتي إن شاء الله من لبنان وقبرص ” .