  • الخميس 19

    يوليو

  1. الرئيسية
  2. فن وثقافة
  3. بالفيديو.. حليمة بولند تعلن عن عمل جديد في المملكة

بالفيديو.. حليمة بولند تعلن عن عمل جديد في المملكة

بالفيديو.. حليمة بولند تعلن عن عمل جديد في المملكة
أماني الغامدي(صدى):

شاركت الإعلامية الكويتية حليمة بولند جمهورها ومتابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، أعلنت به عن تنفيذها عمل إعلامي جديد في المملكة ، وحلولها ضيفة على المسرح بمهرجان الطائف .

وقالت حليمة في الفيديو ، ” مساء الخير غدا إن شاء إلى المملكة العربية السعودية ، في غداء عمل في الرياض لعمل كبير جدا ” .

وتابعت حليمة ” راح أطل عليكم وعلى المسرح غدا إن شاء الله على المسرح في فاعلية وايد كبيرة وحلوة ، مو بالرياض في منطقة تانية بالسعودية .. بمهرجان الطائف ” .

واضافت ” ترقبوني في أشياء وايد حلوة في المملكة العربية السعودية وفي مفاجئة كبيرة بعد عودتي إن شاء الله من لبنان وقبرص ” .


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *