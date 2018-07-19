ضبط 1777 مخالفة لقرار توطين مجال الاتصالات بمناطق المملكة

نايف السالم(صدى):

شنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، 40315 جولة تفتيشية على محال الاتصالات في المجمعات والمحال التجارية بمختلف مناطق المملكة منذ بداية 2018 وحتى الآن؛ للتحقق من التزام منشآت القطاع الخاص بقرار توطين قطاع الاتصالات.

وأسفرت الجولات التفتيشية عن التزام 38353 منشأة بقرار توطين قطاع الاتصالات، بينما تم ضبط 1780 منشأة غير ملتزمة، حيث تم ضبط 1369 مخالفة، في حين وصلت المخالفات الأخرى إلى 408 مخالفات، وإنذار 1306 منشأة اتصالات.

ومن جانبه دعا المتحدث الرسمي باسم الوزارة خالد أبا الخيل، العملاء إلى التواصل مع الوزارة عبر مركز الاتصال على الرقم (19911)، أو عبر تطبيق ” معًا للرصد ” على الأجهزة الذكية؛ لتلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات تطبيق القرار.