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” خيالات غريبة ” تدفع سيدة لرفع دعوة خلع من زوجها

” خيالات غريبة ” تدفع سيدة لرفع دعوة خلع من زوجها
القاهرة(صدى):

أقدمت سيدة مصرية على رفع دعوة خلع بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة، ضد زوجها البالغ من العمر 38 عامًا؛ قائلة: ” بشوف خيالات لناس غريبة في البيت وجوزي رافض نعزل من الشقة ” .

وعن تفاصيل دعوة الخلع التي قامت السيدة برفعها، أوضحت أنها كانت تعيش في سعادة حتي بدأت ترى خيالات بشقتها الزوجية، قائلة: ” روحت للشيخ وقالي إني معمولي عمل، نفسيتي أدمرت من الشقة دي، ومبقتش قادرة أعمل حاجة، وجوزي رافض ينقل منها، بيقولي عاوزة تنقلي ادفعي أنتي ” .

يُذكر أن الزوجة غادرت المنزل إلى بيت أسرتها، ولجأت إلى محكمة الأسرة للخلع من زوجها، رافضة محاولات إقناع والدتها بالعودة إلى منزل زوجها.


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