والد الطفل المنتحر بـ ” المجمعة ” يكشف تفاصيل جديدة عن الحادث
شهدت شمال منطقة الرياض يوم أمس، انتحار الطفل جبير تركي المطيري، البالغ من العمر 13 عامًا، داخل منزلهم بقرية ” أم سدرة ” بالمجمعة، والذي أشارت إليه ” صدى ” أمس بعنوان ” ضحية جديدة للحوت الأزرق..تفاصيل شنق طفل نفسه بالمجمعة ” .
وعن تفاصيل الحادث، كشف والد الطفل تفاصيل ما حدث في ذلك اليوم، قائلاً: ” ذهب مع شقيقه إلى المنزل، بينما كانت والدته في بيت أهلها في المنزل المجاور، وتناول وجبة العشاء، وفي تمام الساعة الواحدة من مساء تلك الليلة، قام بأخذ سلك التلفاز الأسود ولفه حول عنقه وربطه بدرج المنزل وخنق نفسه ” .
مستكملاً ما حدث: ” شاهد شقيقه ما حدث، جاء ليبلغ والدته والأهل وسط ذهول الجميع، وتم نقله إلى المستشفى وكان قد فارق الحياة ” .
وعن الأسباب التي دفعت ابنه للانتحار، أضاف ” الوالد ” : ” لا أعرف لماذا شنق ابني نفسه، ولا أتهم أحدًا ولا أعرف السبب، وهل هناك ألعاب مؤثرة على الأطفال، وما هي اللعبة، وقد تم إبلاغي فجر تلك الليلة، ولم نجد أي معلومات عن لعبة استهدفت ابني بالانتحار ” .
أما فيما يتعلق بما كان يشاهده الطفل ويفضله، أوضح الوالد أن ابنه كان طفلاً صغيرًا يلعب مع الصغار، يلعب الكرة والبلاي ستيشن ويتابع أفلام الأطفال، فحاله حال أي طفل.
وأكد ” الوالد ” أن النيابة العامة تقوم بمتاعبة القضية، وأن الإجراءات الآن في النيابة العامة، كما تم تحويلها للطب الشرعي؛ لمعرفة أسباب الوفاة.
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ماجد[ عدد التعليقات: 2004 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم 💔
همس[ عدد التعليقات: 888 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذا كله يجب ان يحاسب عليه الوالدين بسبب نتيجه الاهمال
عمار السويلم[ عدد التعليقات: 1321 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله لايبتلينا ويحافظ علي ابنائنا من كل شر يارب
شجون[ عدد التعليقات: 989 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يرحمه ويغفرله ويصبر اهله
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 31052 ] نشر منذ 2 ساعتين
الأبناء يعانون من مشاكل أسريه
يعانون من عدم مبالاة الوالدين
مكبوووووووتين
لكن الله أنقذ الأباء والأمهات
بعذر أسمه الحوت الأزرق🤔
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 31052 ] نشر منذ 2 ساعتين
عزيزي الأب الضايع في الأستراحات
عزيزتي الأم الي مشغلك الواتس وسناب
إذا ماتقدرون تتفاهمون مع عيالكم وتراقبونهم وتربونهم التربية الصحيحة
لاتنجبون أطفال!
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 31052 ] نشر منذ 2 ساعتين
عزيزي الأب التائه في الأستراحات
عزيزتي الأم الغاطسه في الواتس وسناب.
إذا ماتقدرون تراقبون أطفالكم وتربونهم التربية الصحيحة
ترى مو شرط تنجبون أطفال!
طلال[ عدد التعليقات: 2083 ] نشر منذ 1 ساعة
معك حق اخي القرني والله اذا لم يستطيعوا الاعتناء بابنائهم كان يجب عليهم ان لا ينجبوا
عمار[ عدد التعليقات: 888 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حول ولا قوه الا بالله كل لما اتابع عن هذه الواقعه قلبي يوجعني عليه الله يرحمه
محمد[ عدد التعليقات: 184 ] نشر منذ 1 ساعة
حافظوا علي ابنائكم ستسألون عليهم وسيحاسبكم الله يوما
جاسم العلي[ عدد التعليقات: 188 ] نشر منذ 1 ساعة
القرني السربوت في كل ديره الله يأخذ عمرك ترى الوالدين ماهم فاضين لك الله يكون بعونهم وانت جاي تتفلسف شكلك بلحط منت بقبيلي
قوقاز[ عدد التعليقات: 177 ] نشر منذ 1 ساعة
مافي شئ اسمه لعبةالحوث الازرق هناك منظمه تستهدف السعوديه وهى تستدرج الأطفال لقتلهم ويجب معرفت هدي المنظمه وكيفيت استقطابها أطفال المملكه
قوقاز[ عدد التعليقات: 177 ] نشر منذ 1 ساعة
وأكيد إيران لها ضلع ورأس ورقبه في الموضوع الانتحار فقط في السعوديه
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 31052 ] نشر منذ 17 دقيقة
شكل كلامي أصاب أحدهم ونفض البطحاء
الي على راسه🤗🤗🤗