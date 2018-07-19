والد الطفل المنتحر بـ ” المجمعة ” يكشف تفاصيل جديدة عن الحادث

علي القحطاني(صدى):

شهدت شمال منطقة الرياض يوم أمس، انتحار الطفل جبير تركي المطيري، البالغ من العمر 13 عامًا، داخل منزلهم بقرية ” أم سدرة ” بالمجمعة، والذي أشارت إليه ” صدى ” أمس بعنوان ” ضحية جديدة للحوت الأزرق..تفاصيل شنق طفل نفسه بالمجمعة ” .

وعن تفاصيل الحادث، كشف والد الطفل تفاصيل ما حدث في ذلك اليوم، قائلاً: ” ذهب مع شقيقه إلى المنزل، بينما كانت والدته في بيت أهلها في المنزل المجاور، وتناول وجبة العشاء، وفي تمام الساعة الواحدة من مساء تلك الليلة، قام بأخذ سلك التلفاز الأسود ولفه حول عنقه وربطه بدرج المنزل وخنق نفسه ” .

مستكملاً ما حدث: ” شاهد شقيقه ما حدث، جاء ليبلغ والدته والأهل وسط ذهول الجميع، وتم نقله إلى المستشفى وكان قد فارق الحياة ” .

وعن الأسباب التي دفعت ابنه للانتحار، أضاف ” الوالد ” : ” لا أعرف لماذا شنق ابني نفسه، ولا أتهم أحدًا ولا أعرف السبب، وهل هناك ألعاب مؤثرة على الأطفال، وما هي اللعبة، وقد تم إبلاغي فجر تلك الليلة، ولم نجد أي معلومات عن لعبة استهدفت ابني بالانتحار ” .

أما فيما يتعلق بما كان يشاهده الطفل ويفضله، أوضح الوالد أن ابنه كان طفلاً صغيرًا يلعب مع الصغار، يلعب الكرة والبلاي ستيشن ويتابع أفلام الأطفال، فحاله حال أي طفل.

وأكد ” الوالد ” أن النيابة العامة تقوم بمتاعبة القضية، وأن الإجراءات الآن في النيابة العامة، كما تم تحويلها للطب الشرعي؛ لمعرفة أسباب الوفاة.

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