الهيئة الملكية بالجبيل تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الهيئة الملكية بالجبيل عن توفر وظائف إدارية وفنية للرجال عبر برنامج التأهيل والإحلال للشركات المتعاقدة معها بمدينة الجبيل الصناعية.

وأوضحت الهيئة أن المسميات الوظيفية المتاحة هي: محاسب ( عدد 1 – شركة أساس ) ، وفني إلكترونيات البث التلفزيوني بواسطة بروتوكول الإنترنت (عدد 1 – شركة المشارق)، وفني إلكترونيات – الهاتف (عدد 1 – شركة المشارق).

وأضافت: فني إلكترونيات – الوسائل السمعية والبصرية (عدد 1 – شركة المشارق)، ومراقب عمال التلفزيون الكيبلي (عدد 1 – شركة المشارق)، ومساعد أمين المستودع (عدد 1 – شركة أساكو)، ورجل أمن (عدد 2 – شركة أفيردا السعودية).

وتابعت: مندوب مبيعات (عدد 2 – مؤسسة الأصداف)، ومهندس مدني (عدد 1 – الغانم إنترناشونال)، وفني لحام (عدد 5 – الغانم إنترناشونال)، ومهندس معماري (عدد 2 – الغانم إنترناشونال)، لافتة إلى أنه سيتم التقديم لهذه الوظائف من خلال الرابط التالي: هنا .