الهيئة الملكية بالجبيل تعلن عن وظائف شاغرة
كشفت الهيئة الملكية بالجبيل عن توفر وظائف إدارية وفنية للرجال عبر برنامج التأهيل والإحلال للشركات المتعاقدة معها بمدينة الجبيل الصناعية.
وأوضحت الهيئة أن المسميات الوظيفية المتاحة هي: محاسب ( عدد 1 – شركة أساس ) ، وفني إلكترونيات البث التلفزيوني بواسطة بروتوكول الإنترنت (عدد 1 – شركة المشارق)، وفني إلكترونيات – الهاتف (عدد 1 – شركة المشارق).
وأضافت: فني إلكترونيات – الوسائل السمعية والبصرية (عدد 1 – شركة المشارق)، ومراقب عمال التلفزيون الكيبلي (عدد 1 – شركة المشارق)، ومساعد أمين المستودع (عدد 1 – شركة أساكو)، ورجل أمن (عدد 2 – شركة أفيردا السعودية).
وتابعت: مندوب مبيعات (عدد 2 – مؤسسة الأصداف)، ومهندس مدني (عدد 1 – الغانم إنترناشونال)، وفني لحام (عدد 5 – الغانم إنترناشونال)، ومهندس معماري (عدد 2 – الغانم إنترناشونال)، لافتة إلى أنه سيتم التقديم لهذه الوظائف من خلال الرابط التالي: هنا .
كجمغلو[ عدد التعليقات: 10818 ] نشر منذ 4 دقائق
بالتوفيق للجميع