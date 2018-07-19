مطالبات بـ ” الشورى ” لإعفاء المنشآت الصغيرة من الفاتورة المجمعة

حمود العنزي (صدى):

طالبت عضو مجلس الشورى ” رائدة أبونيان ” بدراسة إعفاء المنشآت الصغيرة من المقابل المالي للوافدين والفاتورة المجمعة في المهن التي لا يمكن توطينها بالكامل في الوقت الحالي.

وأوضحت أبونيان أن توصيتها جاءت على خلفية أن صندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” يدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال برامج عدة، ويقوم بتحويل جزء من إيراداته إلى هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي فإنها تُعنى بالقرارات التي تصب في صالح تلك المنشآت.

وأشارت إلى أن الصندوق يقوم بتحويل 20% من إيراداته إلى هيئة توليد الوظائف ” قبل إلغائها ” مما يدل على أن من أهدافه الإستراتيجية خفض معدل البطالة، في حين أنه أثقل كاهل هذه المنشآت بأعباء يمكن أن تؤدي إلى إغلاق الكثير منها، وبالتالي فقدان الكثير من الموظفين السعوديين لوظائفهم‘.