” الجوازات ” تطلق 5 خدمات جديدة عبر ” أبشر “

نايف السالم(صدى):

كشفت الإدارة العامة للجوازات عن خدمات جديدة للمواطنين والمقيمين تهدف لتسهيل إجراء خدماتهم إلكترونيًا، عبر موقع وزارة الداخلية ومنصة ” أبشر ” .

وتضمنت الخدمات نقل خدمات العمالة المنزلية من شخص إلى آخر عبر ” أبشر ” ، إضافة إلى إتاحة نقل البيانات ومعلومات جواز السفر للوافدين من جواز إلى آخر ، أو مقيم دون الحاجة إلى مراجعة الجوازات.

ذلك بالإضافة إلى تمكين المواطنين من تفويض الأشخاص لمراجعة ” الجوازات ” ، وأيضًا خدمة ” بياناتي ” التي يستطيع من خلالها الشخص تمكين أي جهة تحتاج الاطلاع على بياناته الشخصية، وإطلاق منصات رجال الأعمال، التي ستساعدهم على معرفة التفاصيل الدقيقة لمؤسساتهم من الجوازات، كل مؤسسة على حدة.