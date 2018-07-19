” الجوازات ” تطلق 5 خدمات جديدة عبر ” أبشر “
كشفت الإدارة العامة للجوازات عن خدمات جديدة للمواطنين والمقيمين تهدف لتسهيل إجراء خدماتهم إلكترونيًا، عبر موقع وزارة الداخلية ومنصة ” أبشر ” .
وتضمنت الخدمات نقل خدمات العمالة المنزلية من شخص إلى آخر عبر ” أبشر ” ، إضافة إلى إتاحة نقل البيانات ومعلومات جواز السفر للوافدين من جواز إلى آخر ، أو مقيم دون الحاجة إلى مراجعة الجوازات.
ذلك بالإضافة إلى تمكين المواطنين من تفويض الأشخاص لمراجعة ” الجوازات ” ، وأيضًا خدمة ” بياناتي ” التي يستطيع من خلالها الشخص تمكين أي جهة تحتاج الاطلاع على بياناته الشخصية، وإطلاق منصات رجال الأعمال، التي ستساعدهم على معرفة التفاصيل الدقيقة لمؤسساتهم من الجوازات، كل مؤسسة على حدة.
كامل سالم العنزي[ عدد التعليقات: 24 ] نشر منذ 1 ساعة
والله عمل جبار الله يعطيهم العافيه سهلو علي المواطنين
واختلف الوضع عن السابق كثيرا
شكرا وزارة الداخليه