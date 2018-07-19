3 أبناء يقتلون أمهم بطريقة مفجعة

مدريد(صدى):

في واقعة مفجعة أقدم 3 أبناء على قتل والدتهم، وتشريح جثمانها واقتلاع عينها وتفريغ معدتها من الأمعاء، من أجل الاستحمام بدمائها!

وألقت الشرطة الإسبانية القبض على الأبناء الثلاثة، واعترفت الأخت الصغرى بأنه وقع عليها الاختيار من قبل أخواتها لتنفيذ الجريمة، وأدلت في اعترافاتها بأن أخواتها كانوا على اقتناع تام بما يفعلوه ، قائلة : ” إن الدافع الأكبر من هذه الجريمة هي الاستحمام في دماء والدتنا لاستدعاء الشيطان ” .

الجدير بالذكر أن أشد العقوبات في بيرو هي السجن مدى الحياة لا الإعدام، ولكن من المتوقع أن يخضع الثلاثي لتقييم الصحة العقلية، وفقا لتقارير elPopular.