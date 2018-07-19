غرامات تصل إلى 30 ألف ريال لصانعي المعسل المخلوط يدويا

نايف السالم(صدى):

شُكلت لجنة من عدة جهات حكومية بمحافظة جدة ، لتفتيش ومتابعة محلات بيع التبغ والمعسلات، ومعاقبة بائعي علب الدخان الصغيرة التي تحتوي على 10 سجائر، والتي لجأ إليها التجار بعد قرار رفع أسعار التبغ، إضافة إلى معاقبة بائعي المعسلات المخلوطة يدويا.

وألزمت اللجنة جميع محلات المعسلات بتوحيد لوحاتها باللونين الأبيض والأسود وتظليل زجاج المحل بشكل كامل، ومن يخالف ذلك يتعرض لغرامة 5 آلاف ريال إضافة إلى عقوبة تصل إلى إغلاق المحل.

وتضمنت لائحة المخالفات معاقبة من يصنع المعسلات المخلوطة يدويا بالغرامة من 20 إلى 30 ألف ريال وإغلاق المحل.

واشترطت اللجنة ألا يقل حجم علب المعسلات عن 500 جرام، وأن يوضع عليها كل بيانات المنتج وتواريخ الصنع والانتهاء.