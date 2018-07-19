حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس

الرياض(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على شرق مناطق المدينة المنورة، مكة المكرمة، و المرتفعات الجنوبية الغربية يمتد تأثيرها إلى نجران و كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية و الشرقية. كما تكون السماء غائمة جزئيًا على أجزاء من وسط وجنوب المملكة مع فرصة لهطول أمطار رعدية الممطرة على مرتفعات (جازان ,عسير ,الباحة ) تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج, بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف, وحالة البحر متوسط الموج.