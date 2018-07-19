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توضيح من ” الزكاة والدخل ” بشأن تعديل نظام ضريبة الدخل

توضيح من ” الزكاة والدخل ” بشأن تعديل نظام ضريبة الدخل
حمود العنزي (صدى):

أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن ماتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص إجراء تعديلات على التنظيمات واللوائح المتعلقة بضريبة الدخل لا أساس له من الصحة.

وأكدت الهيئة على أهمية الاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عنها فقط، وذلك من خلال قنواتها الرسمية وموقعها الإلكتروني .


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