توضيح من ” الزكاة والدخل ” بشأن تعديل نظام ضريبة الدخل
أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن ماتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص إجراء تعديلات على التنظيمات واللوائح المتعلقة بضريبة الدخل لا أساس له من الصحة.
وأكدت الهيئة على أهمية الاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عنها فقط، وذلك من خلال قنواتها الرسمية وموقعها الإلكتروني .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 31041 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب وين الي قبل فترة النيابة تتوعد من ينشر الأشاعات الكاذبه
ماقد سمعنا بواحد أنمسك وتعاقب
الى الأن🤔