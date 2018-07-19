سبعيني يصاب بمرض نادر يحرمه من النوم

عادل الحربي (صدى):

أعرب مواطن سبعيني عن معاناته لإصابته بمرض نادر، تسبب في عدم تذوقه للنوم منذ 30 عامًا، إذ فشل الأطباء في علاجه.

وأصيب المواطن بتلك الحالة بشكل مفاجئ عندما كان يعمل في السلك العسكري، وظل 20 يوما دون أن ينام.

وأوضح أن الأطباء عجزوا عن تشخيص حالته وإيجاد العلاج المناسب له حتى الآن، متمنيًا أن يتم إرشاده لأي مكان يجد فيه العلاج ليعيش حياة طبيعية.