حديث مواطنة عن النقاب والحجاب يلقى تفاعلًا كبيرًا

علي القحطاني (صدى):

حصلت ناشطة بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” على تفاعلا كبيرا، بسبب تغريدة لها عن الحجاب والنقاب، وأنهما لا يمثلان عائقا أمام التطوير التحضر.

وقالت الناشطة في تغريدتها : ” يتم إجراء أخطر وأدق العمليات الجراحية في أهم عضوين من الإنسان في مخه وقلبه وعليهما تتوقف حياته؛ يجريها طاقم طبي يرتدي ملابس فضفاضة ويغطون رؤوسهم ويرتدون كمامات على وجوههم وقفازات أيدي ولم تك عائقا لعمل دقيق وخطر ” .

وأعربت عن استنكارها لآراء المعارضين للحجاب والنقاب قائلة: ” ثم يأتي من يقول الحجاب والنقاب من عوائق العمل والتطور والتحضر ” .