قبول 7386 طالبًا وطالبة للعام الجامعي الجديد بجامعة الجوف

علي العنزي(صدى):

أعلن عميد القبول والتسجيل بجامعة الجوف الدكتور بندر الشمري النتائج العامة والنهائية لعمليات التقديم والقبول بعد انتهاء المدة المحددة لذلك، حيث بلغ إجمالي المتقدمين 11573، منهم 5874 طالبًا و5699 طالبة، حيث تم قبول 7386 طالبًا وطالبة في جميع كليات وأقسام الجامعة، وكانت نسبة الطالبات المقبولات (52 %) بإجمالي 3866 طالبة، فيما جاءت نسبة الطلاب المقبولين نهائيًا 48 % بإجمالي 3520 طالبًا.

وأوضح الشمري أن نسبة المقبولين من خريجي الثانوية العامة بمنطقة الجوف قد اكتملت100%، حيث تقدم للجامعة 5490 طالبًا وطالبة تم قبولهم بالكامل، موزعين على التخصصات العلمية بالجامعة وفقًا لإجراءات القبول بالجامعة، التي تعتمد على المعدلات المرتفعة وعدد المقاعد المتاحة لكل تخصص.

وأشار إلى أن نسبة المقبولين على الرغبات الثلاث الأولى من خريجي مدارس منطقة الجوف قد بلغت 95 % منهم، حيث نالت الرغبة الأولى 68 % بواقع (3708)، والرغبة الثانية 21 % بواقع 1166، والرغبة الثالثة 6 % بواقع 310، فيما تم قبول 306 بناءً على بقية الرغبات.

وعن توزيع المقبولين على فروع الجامعة، أوضح الدكتور الشمري أن عدد الطلاب المقبولين في كليات سكاكا قد بلغ 2061 طالبًا بما نسبته 28 %، فيما بلغ عدد الطالبات في كليات سكاكا 1918 طالبة، بما نسبته 26 %.

وأوضح أن مجموع الطلبة المقبولين في كليات محافظة القريات بلغ 2207، منهم 919 في كليات البنين بنسبة 13%، و 1288 في كليات البنات بنسبة 17%، أما فرع الجامعة بمحافظة طبرجل فقد قبل ما مجموعه 1200 من المتقدمين، منهم 540 في كليات البنين بنسبة 7 %، و660 في كليات البنات بنسبة 9 % من إجمالي المتقدمين.

ولفت إلى أن مجموع المقبولين من خارج منطقة الجوف قد بلغ 1886 بنسبة 26 % من إجمالي عدد المتقدمين.