التحقيق مع مخرج شهير اغتصب فنانة بعد تخديرها بأحد فنادق باريس

باريس(صدى):

يحقق ضباط العاصمة الفرنسية باريس، مع المخرج الفرنسي الشهير لوك بيسون، بتهمة اغتصاب فنانة سينمائية في فندق بباريس.

وأوضحت الممثلة ساند فان روي صاحبة الـ 27 عامًا أن المخرج لوك بيسون الذي يبلغ 59 عامًا اعتدى عليها في فندق “ بريستول ” بعد عودته من مهرجان “ كان ” السينمائي هذا العام.

وتابعت : ” قلت له توقف، قلت له ذلك بوضوح، ولا تعني لا، وكنت أبكي، لقد أرغمني على ممارسة العلاقة الحميمية بشكل مهين، رغم أنني أظهرت عدم رغبتي بذلك ” ، بحسب ما نقلته صحيفة ديلي ميل البريطانية.

ولفت محامي المخرج تييري إلى أن موكله ينفي بشكل قاطع هذه الاتهامات الخيالية، وأنه سيقدم الأدلة في المحكمة، وليس على شاشة التلفزيون.

وقال أحد المحققين إن فان روي، التي ظهرت في فيلمين من أفلام بيسون، شربت كوبًا من الشاي وشعرت بغثيان ثم فقدت وعيها، قبل أن يقترب منها بيسون عنوة، وهي لا تستطع الحراك، وغادر بيسون الفندق في الساعة الثانية فجرًا، تاركًا نقودًا لها دون أن يتفوه بكلمة.

و عادت الممثلة إلى وعيها في اليوم التالي وأدركت أنها تعرضت للاغتصاب، وتوجهت لمركز الشرطة وتقدمت ببلاغ.