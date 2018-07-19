وظائف إدارية شاغرة في الصادرات السعودية

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت هيئة تنمية الصادرات السعودية “ الصادرات السعودية ” ، وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة في مدينة الرياض.

وأوضحت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى: أخصائي أول تيسير التجارة- الداخلي: درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو ما يعادلها، أخصائي أول مطابقة الأعمال: درجة البكالوريوس في تخصصات: إدارة الأعمال، التسويق، تكنولوجيا المعلومات، ويفضل درجة الماجستير.

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