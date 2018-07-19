بالفيديو والصور.. أودريوزولا ينهى أول تدريباته مع الريال
أنهى اللاعب الإسبانى ” ألفارو أودريوزولا ” ، اليوم الأربعاء، أول تدريباته مع نادي ” ريال مدريد ” الإسبانى بعد الإنتقال له.
جاء ذلك بعد الانتهاء من إجراءات توقيع ” أودريوزولا ” وتقديمه من قبل الريال بساعات قليلة.
وقال ” فلورنتينو بيريز ” رئيس النادي الملكي، واصفًا ” أودريوزولا ” أنه أحد أهم اللاعبين الواعدين في كرة القدم الإسبانية والأوروبية ” .
🌱⚽ #WelcomeOdriozola pic.twitter.com/4oEfOyfwjR
— Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 18, 2018
اترك تعليقاً