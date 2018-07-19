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بالفيديو والصور.. أودريوزولا ينهى أول تدريباته مع الريال

بالفيديو والصور.. أودريوزولا ينهى أول تدريباته مع الريال
ماجد محمد(صدى):

أنهى اللاعب الإسبانى ” ألفارو أودريوزولا ” ، اليوم الأربعاء، أول تدريباته مع نادي ” ريال مدريد ” الإسبانى بعد الإنتقال له.

جاء ذلك بعد الانتهاء من إجراءات توقيع ” أودريوزولا ” وتقديمه من قبل الريال بساعات قليلة.

وقال ” فلورنتينو بيريز ” رئيس النادي الملكي، واصفًا ” أودريوزولا ” أنه أحد أهم اللاعبين الواعدين في كرة القدم الإسبانية والأوروبية ” .


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