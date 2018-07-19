كلية الجبيل تعلن عن 16 وظيفة شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الهيئة الملكيّة بالجبيل، عن توفّر عدد من الوظائف الأكاديمية الشاغرة للرجال والنساء.

وأوضحت أن الوظائف لحمَلة درجة الدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى كلية الجبيل الجامعية.

وجاءت الوظائف المتاحة وفق التخصصات التالية:

. أستاذ مساعد في علوم الحاسب والهندسة.

. أستاذ مساعد في الهندسة الميكانيكية (عدد وظيفتين).

. أستاذ مساعد في إدارة الأعمال.

. أستاذ مساعد في الهندسة المدنية (عدد وظيفتين).

. أستاذ مساعد في الدراسات العامة.

. أستاذ مساعد في الخدمات اللوجيستية وإدارة سلسلة التوريد (عدد وظيفتين).

. أستاذ مساعد في المحاسبة (عدد وظيفتين).

. أستاذ مساعد في إدارة الموارد البشرية (عدد وظيفتين/ للنساء).

. أستاذ مساعد في المحاسبة (عدد وظيفتين/ للنساء).

. أستاذ مساعد في الرياضيات (للنساء).

كما أن التقديم متاح عبر موقع الهيئة الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 18 يوليو 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 16 سبتمبر 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، ادخل هنا:https://rccis.bayt.com/ar/job-search-results/