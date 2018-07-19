هيلتون: وظائف إدارية وفنية شاغرة بالجبيل وجدة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة هيلتون للفنادق والمنتجعات والضيافة، اليوم الأربعاء، عن توافر وظائف إدارية وفنية، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الفنادق بالمملكة في كل من جدة، والجبيل.

وأوضحت ” الشركة “، أن التقديم مفتوح من أمس الثلاثاء، وأن الوظائف المتاحة على المسميات التالية ” رئيس المبيعات (الجبيل)، مشغل هواتف، مدير المبيعات، مشرف المنتجع الصحي (جدة).

وأشارت ” الشركة “، إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط الأتي :

https://jobs.hilton.com/search/?keywords=notselected&location=notselected&country=SaudiArabia