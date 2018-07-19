الاستخبارات العامة تعلن عن نتائج المقبولين مبدئياً في الوظائف العسكرية

علي القحطاني (صدى):

كشفت رئاسة الاستخبارات العامة عن أرقام المقبولين مبدئياً من المتقدمين على الوظائف العسكرية الشاغرة (جندي فني موسيقى – جندي أول فني موسيقى)، والتي سبق الإعلان عنها في وقت سابق.

ودعت رئاسة الاستخبارات جميع المقبولين على هذه الوظائف العسكرية مراجعة لجنة القبول والتسجيل حسب ما هو محدد في نتيجة القبول، مع ضرورة اصطحاب طباعة موعد المراجعة، ووضع صور الوثائق المطلوب إرفاقها مقاس (A4) مثبتة بشكل متساوٍ ومرتبة بحيث تحتوي على ما يلي:

– استمارة المعلومات الشخصية للمتقدم للتعيين بعد تعبئتها وعمل الأختام المطلوبة لطباعة نموذج الدخول على الرابط : https://www.gip.gov.sa/Home/Page/Careers

– ثلاث نسخ من (المؤهل العلمي) مصدقة من الجهة الصادرة منها.

– نسخة مصدقة من السجل الأكاديمي لحملة الدبلوم.

– نسخة من نتيجة اختبار القدرات والتحصيلي (إن وجدت).

– نسخة من نتيجة اختبار كفايات اللغة الإنجليزية (إن وجد).

– ثلاث نسخ من حسن السيرة والسلوك (إن وجدت).

– ثلاث نسخ مصدقة من الدورات الفنية أو الموسيقية (إن وجدت).

– نسختان من الهوية الوطنية للمتقدم مع الأساس للمطابقة وأن تكون واضحة المعالم.

– نسخة من الهوية الوطنية وسجل الأسرة لوالد المتقدم مع إرفاق ما يثبت الأم في حالة كانت (غير مضافة).

– نسخة من الهوية الوطنية لولي الأمر في حالة (وفاة والد المتقدم).

– نسخة من الهوية الوطنية للجد المتقدم (إن وجدت).

– عدد (6) صور شمسية حديثة وملونة للطالب مقاس (3×4) مكشوف الرأس مع كتابة الاسم خلف كل صورة.

– نموذج إقرار الحالة الصحية بعد تعبئة جميع الحقول والتوقيع عليه وتثبيت الصورة الشخصية في المكان المخصص في النموذج.

وأشارت الرئاسة إلى ضرورة تقيد المتقدمين بالآتي:

. سوف يتم استبعاد أي متقدم لا يَحضر في الوقت المحدد حسب ما هو موجود في الموقع أو لا يُحضر جميع الوثائق المطلوبة أو لا يستكمل الأختام والتواقيع عليها.

. إجراءات اختبار اللياقة والمقابلة الشخصية والكشف الطبي رقم (1) سوف تتم خلال اليوم المحدد في الموقع.

. الحضور بالزي الرياضي المناسب (حذاء رياضي، فانيلة وبنطلون رياضي) في تمام الساعة (4) صباحًا حسب ما هو محدد في نتيجة القبول، عدم إحضار الجوال لمقر اللجنة.

ولمعرفة نتائج القبول، اضغط هنا:

://jobs.moi.gov.sa/wps/portal/departments/jobs/job-result/!ut/p/z1/jZDdCoJAEEafxSfY2R9Xu1yNXS0t0RZtbmKvRCiLiJ4_CYJCNOdumPMxh48gaQj27tm17tFde3ce9iPKkx8XcRrmnO53WQQp44kR7AAQMlK_AUiFSKhgW_DLGJSU1ghZgsgowe-zqTQFpQsRyZBTWAWf_MQoWJifBnCJ_wyA83o1wV9FqHI1GCR6vWEBgOEjYFzRvyeVu5PbxVrbQFe0nvcCK0TXpQ!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh