بوغبا يرغب في الإلتحاق بـ ” رونالدو “

ماجد محمد(صدى):

يسعى اللاعب الفرنسي ” بول بوغبا ” نجم منتخب فرنسا ولاعب نادي ” مانشستر يونايتد ” الإنجليزي، الرحيل عن ” أولد ترافورد ” خلال الصيف الحالي، رغبة في الالتحاق بالدون ” رونالدو “.

أكدت وسائل إعلام رياضية، اليوم الأربعاء، أن الفائز بلقب بطولة العالم ” بول بوغبا “، يشعر بعدم الإرتياح في التدرب تحت إمرة جوزيه مورينيو، المدير الفني للشياطين، وأنه مستعد للرحيل عن اليونايتد صوب ناديه السابق ” يوفنتوس “.

وذكرت ” وسائل الإعلام “، أن وصول البرتغالي ” كريستيانو رونالدو “، إلى البيانكونيري، سيلعب دورًا كبيرًا في ضم نجوم آخرين، خاصة بعدما بات اليوفي من بين أبرز المرشحين للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا.

الجدير بالذكر أن ” بوغبا ” إنتقل إلى ” مانشستر يونايتد ” قبل عامين، في صفقة بلغت قيمتها 105 ملايين يورو.