ضحية جديدة للحوت الأزرق..تفاصيل شنق طفل نفسه بالمجمعة

عادل الحربي (صدى):

للمرة الثالثة في فترة قصيرة سقط ضحية جديدة للعبة الحوت الأزرق بالمجمعة؛ والذي يبلغ 13 عامًا.

وفي التفاصيل تفاجيء مواطن يسكن في مركز أم سدرة التابع لمحافظة المجمعة بوجود طفله متوفى إثر شنق نفسه بسلك ربطه في رقبته وعلقه في درج منزل أهله.

و باشر مركز شرطة الأرطاوية الحادثة، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى المجمعة العام.