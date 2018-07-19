ضحية جديدة للحوت الأزرق..تفاصيل شنق طفل نفسه بالمجمعة
للمرة الثالثة في فترة قصيرة سقط ضحية جديدة للعبة الحوت الأزرق بالمجمعة؛ والذي يبلغ 13 عامًا.
وفي التفاصيل تفاجيء مواطن يسكن في مركز أم سدرة التابع لمحافظة المجمعة بوجود طفله متوفى إثر شنق نفسه بسلك ربطه في رقبته وعلقه في درج منزل أهله.
و باشر مركز شرطة الأرطاوية الحادثة، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى المجمعة العام.
فهد[ عدد التعليقات: 1526 ] نشر منذ 39 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله
فيصل[ عدد التعليقات: 1048 ] نشر منذ 38 دقيقة
إن لله وإن إليه راجعون م يكفينا وتزال هالألعاب أما أن لهم حجبها لا حول ولا قوة إلا بالله
نهى[ عدد التعليقات: 631 ] نشر منذ 37 دقيقة
اخاف على ابني محمد يحمل اللعبة
تركي[ عدد التعليقات: 92 ] نشر منذ 35 دقيقة
فيه التلفاز اشوف مسلسلات وافلام فيها شنق وانتحار وافلام كرتون خطيره يعني لازم نراقب اطفالنا بكل شي والله الحافظ
ابو طيف[ عدد التعليقات: 631 ] نشر منذ 33 دقيقة
الله يرحمه ويغفرله ويخلصنا من ها الورطة بقى
نوير[ عدد التعليقات: 631 ] نشر منذ 28 دقيقة
الله يسترها على اولادنا
ويرحمه
ابو فيصل[ عدد التعليقات: 1048 ] نشر منذ 27 دقيقة
الله يصبر اهله
مليكة[ عدد التعليقات: 39 ] نشر منذ 23 دقيقة
كل ما انتحر واحد كاره حياتها قالو حوت ازرق
العاشق[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 20 دقيقة
تركتو كل المصايب اللي تصير وحطيتو كل سالفة بسبب لعبة الحوت الازرق؟!! اول شي اللعبة مو موجودة بالإنترنت اللي نعرفه موجودة بالديب والدارك ويب فا بليز اتركو الحوت الازرق بعيد وركزو بالمصايب اللي تصير ( تحرش – اغتصاب الخ …
الجوهرة[ عدد التعليقات: 631 ] نشر منذ 10 دقائق
الله يجيرنا منها اللعبة
ناصر[ عدد التعليقات: 631 ] نشر منذ 9 دقائق
لا حول ولا قوة الا بالله
الله يرحمه ويغفرله