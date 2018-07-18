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غرفة أبها تشارك بجناح في مهرجان أبها للتسوق

غرفة أبها تشارك بجناح في مهرجان أبها للتسوق
محمد بن طحيطح(صدى):

تشارك الغرفة التجارية الصناعية بجناح بمهرجان أبها للتسوق ، ومن خلال هذا الجناح يتم التسويق للخدمات التي تقدمها الغرفة والبرامج التدريبية التي ينظمها مركز التدريب بها بالمقر الرئيسي وفروعه بالمحافظات ، كما تشرف الغرفة على الجوائز اليومية والجوائز الكبرى من خلال إدارة المشتركين يومياً .

من جانبه أشار رئيس مجلس إدارة غرفة أبها الأستاذ حسن الحويزي أن الغرفة من شركاء النجاح للمهرجان منذ انطلاقته من 20 عام و الهدف من المشاركة في المهرجان هو إظهار دور الغرفة في خدمة قطاع الأعمال والخدمات التي تقدمها للمشتركين ورجال الأعمال والمستثمرين و المهتمين والتعريف بالخدمات التي تقدمها من خلال مركز أبها للقانون والتحكيم ومركز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والدعم الذي يقدمه ومركز سيدات الأعمال و مركز التوطين ، واوضح الحويزي أن مركز التدريب يقوم من خلال الجناح بالتعريف بالبرامج التدريبة المتاحة للشباب من الجنسين والخدمات التي يقدمها .

وقد ثمن الحويزي حرص إدارة المهرجان على تواجد ممثلي الغرفة التجارية خلال عمليات السحب اليومية للجوائز والتأكد منها طبقاً للأنظمة و القوانيين ، و تقدم الحويزي بالشكر لإدارة المهرجان والجهود التي يبذلونها لإنجاح المهرجان كل عام ، والشكر للأستاذ ابراهيم الجار الله على دعمه لمناشط الغرفة ومنحه جناح الغرفة بالمهرجان مجاناً هذا العام و الدور الذي يقوم به لخدمة المجتمع و المنطقة من خلال المهرجان.


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