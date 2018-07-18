مستشفى الامل للصحة النفسية بالخرج يقيم فعالية ” لاتجربها ” بمنسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات

محمد السعران(صدى):

تحت رعاية محافظ الخرج الأستاذ/ مساعد بن عبدالله الماضي أقام مجمع الأمل والصحة النفسية بالخرج فعالية ” لا تجرّبها ” بجو مول التجاري بالخرج لمدة يومين، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات وضمن رزنامة التنشيط السياحي بمحافظة الخرج.

وقد احتوت الفعالية التوعوية الأكبر على مستوى محافظة الخرج عدة أجنحة تضم داخلها أركاناً متنوعة منها جناح التوعية بآفة المخدرات وجناح الأساليب الحديثة لعلاج الأدمان وجناح الاستشارات النفسية والاجتماعية وجناح الاكتشاف المبكر للإدمان وعلامات التعاطي والجناح الإعلامي والمرئي وجناح مكافحة التدخين وجناح مخصص للأطفال، كما تخلّلت الفعالية توزيع للمطويات التوعوية والهدايا التذكارية للزوار، بالإضافة إلى عروض الرسائل التعبيرية الصامتة التي ركّزت على الآثار الوخيمة لتعاطي المخدرات على الفرد والمجتمع، قام بأدائها فريق شباب الخرج التطوّعي ولاقت استحسان الزوار.

وقد شارك في الفعالية عدد من كوادر مجمع الأمل من الأطباء والصيادلة والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين وأخصائيي المختبر والتمريض من المتخصصين في هذا المجال، وذلك لتغطية كافة الجوانب التثقيفية الصحية من خلال الاستشارات المختلفة والتوعية بأضرار آفة المخدرات والإرشاد والتوجيه.

جدير بالذكر أن الفعالية قد سجّلت خلال اليومين التي أقيمت فيها إقبالاً وتفاعلاً جماهيرياً كبيراً مع كافة أنشطتها وأجنحتها من أهالي وزوّار محافظة الخرج والمحافظات المجاورة.

وكان مدير مجمع الأمل والصحة النفسية بالخرج الدكتور/مجاهد بن ظافر الشهري قد أكّد أن إقامة مثل هذه الفعاليات يحقّق أحد الأدوار المهمة التي تقع على عاتق المنشأة في خدمة المجتمع بالتثقيف والتوعية وإطلاع الجمهور على كافة الخدمات العلاجية والتأهيلية المتكاملة التي يتم تقديمها لكل من يحتاج المساعدة، وذلك في جوّ من السرية والخصوصية التي تضمن تعزيز الثقة بين ضحايا آفة المخدرات والمنشأة بما يضمن نجاح العملية العلاجية وإعادة تأهيل هذه الفئة من جديد كأفرادٍ منتجين ضمن نسيج المجتمع.