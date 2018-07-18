وكيل إمارة منطقة الرياض يرعى فعاليات ” مهرجان الرياض للتسوق “

محمد السعران(صدى):

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة ، رعى معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري مساء اليوم فعاليات #مهرجان الرياض للتسوق .

ولدى وصول معاليه مقر الحفل كان في استقباله رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عجلان بن عبدالعزيز العجلان وأعضاء الغرفة .

وأوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرياض عجلان بن عبدالعزيز العجلان غي كلمته خلال الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة ، أن المهرجان يهدف إلى تنشيط الحركة التجارية والفندقية والترفيهية خلال فصل الصيف في مدينة الرياض من خلال تقديم الفعاليات والعروض المتنوعة لتلبي متطلبات سكان العاصمة وزوارها.

ونوه العجلان بما تشهده مدينة الرياض من حركة واسعة في المشروعات التنموية ، مشيداً بجهود ومشاركة العديد من الجهات في القطاعين العام والخاص لدعم المهرجان والمساهمة في تحقيق أهدافه سواء على مستوى الفعاليات التي تستهدف مختلف شرائح المجتمع ، أو على صعيد تنشيط الحراك الاقتصادي بالعاصمة .

ثم ألقى رئيس لجنة المهرجان عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة السياحة والترفيه بالغرفة ماجد الحكير كلمة بين فيها أن نسخة المهرجان هذا العام تشمل العديد من الأنشطة والبرامج المزمع تنفيذها في 11مركزًا تجاريًا وترفيهيًا ، منوهاً بمتابعة واهتمام وحرص صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز .

من جانبه أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للثقافة المهندس أحمد المزيد أن هذه الفعاليات هي داعم للاقتصاد الوطني وأهميتها تكمن في دعم المبدعين السعوديين من خلال الأنشطة الفنية والثقافية في المهرجانات الكبرى ، لافتاً النظر إلى أن دعم الهيئة موجه في تنمية المهارات كافة من خلال المتعة الثقافية .

وأشار إلى أن هدف الهيئة في التدريب والتطوير للشباب بتقديم دورات متخصصة في مجالات عدة ، الاستفادة من أوقاتهم وتنمية مهاراتهم واستقطابهم من خلال هذه الفعاليات الترفيهية .

وتضمن الحفل عرضاً مرئياً عن الفعاليات المقدمة لهذا الصيف ومواقعها والجهات المشاركة والشرائح المستهدفة .

كما قُدمت عروضاً لشخصيات تفاعلية وترفيهيه .

ثم قام معالي وكيل إمارة منطقة الرياض بجولة على أنشطة الفعاليات بالسوق المركزية شاهد خلالها البرامج المقدمة.

وفي ختام الحفل كرم معاليه الداعمين والمشاركين من جهات حكومية وخاصة وجهات إعلامية .