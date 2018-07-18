طيران الاتحاد الإماراتية تعلن عن وظائف شاغرة للسعوديين

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة مجموعة الاتحاد للطيران الإماراتية عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين.

وقالت إن الوظائف المتاحة على مسمى وكيل المبيعات ؛ وذلك للعمل بفروع الشركة بالمملكة في عدد من المدن الكبرى.

ولفتت أنّ الوظائف المتاحة لحمَلة شهادات الثانوية العامة كحد أدنى، مع وجود خبرات سابقة.

يجدر الإشارة إلى أن التقديم مُتاح عبر موقع الشركة الإلكتروني للتوظيف؛ وذلك بدءًا من تاريخ 18 يوليو 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، ادخل هنـــا..