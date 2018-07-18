البنك الإسلامي للتنمية: وظائف إدارية شاغرة بجدة

فاطمة المالكي(صدى):

أكد البنك الإسلامي للتنمية، اليوم الأربعاء، على توافر عدد من الوظائف الإدارية، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر البنك في محافظة جدة.

وأوضح ” البنك “، أنَّ التقديم مستمر حتى يوم 11 أغسطس، وأنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية ” أخصائي إدارة مخاطر- (السوق)، أخصائي إدارة مخاطر- (التشغيلي)، محلل بيانات إدارة المخاطر، مساعد إدارة المخاطر، أخصائي- الطاقة وتغير المناخ، مدير قسم- تمويل التجارة، أخصائي مشاركة الحشد.

ولفت ” البنك “، أنه للتقديم ولمعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي :

http://www.isdbcareers.com/careers/isdb/VacancySearch.aspx