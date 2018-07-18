البنك الإسلامي للتنمية: وظائف إدارية شاغرة بجدة
أكد البنك الإسلامي للتنمية، اليوم الأربعاء، على توافر عدد من الوظائف الإدارية، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر البنك في محافظة جدة.
وأوضح ” البنك “، أنَّ التقديم مستمر حتى يوم 11 أغسطس، وأنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية ” أخصائي إدارة مخاطر- (السوق)، أخصائي إدارة مخاطر- (التشغيلي)، محلل بيانات إدارة المخاطر، مساعد إدارة المخاطر، أخصائي- الطاقة وتغير المناخ، مدير قسم- تمويل التجارة، أخصائي مشاركة الحشد.
ولفت ” البنك “، أنه للتقديم ولمعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي :
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