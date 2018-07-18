وظائف هندسية وفنية شاغرة في شركة خدمات الملاحة الجوية

فاطمة المالكي(صدى):

توفر شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية وظائف هندسية وفنية شاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في تخصصات: (إدارة السلامة، مراقبة الحركة الجوية، أو في مجال الطيران، أو الهندسة)؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

وقالت الشركة أن الوظائف المتاحة أخصائي تقييم مخاطر السلامة، و أخصائي بيئة، و أخصائي سلامة العمليات (TWR)، و أخصائي سلامة العمليات (ACC).

وأوضحت الشركة بأنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 18 يوليو 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 2 أغسطس 2018م ، مضيفة أن التقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يكون من خلال الدخول على الرابط التالي:

https://careers.sans.com.sa/ar/job-search-results/