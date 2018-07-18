شركة HSBC تعلن عن وظيفة قيادية شاغرة بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

أوضحت مجموعة شركة إتش إس بي سي العربية السعودية المصرفية “ HSBC ”- ، أنها بحاجة إلى موظف لتولي وظيفة قيادية.

وقالت إنه يتوفر وظيفة إدارية شاغرة للمواطنين، على مسمى “مدير الامتثال لمكافحة الجرائم المالية”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

ولفتت إلى أن الوظيفة المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات: (القانون، أو المحاسبة، أو إدارة الأعمال)، أو أي مجال آخر ذي الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

و التقديم مُتاحٌ عبر موقع الشركة الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 18 يوليو 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 26 يوليو 2018م.

و للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظيفة المُعلنة، ادخل هنا:https://careers.hsbcsaudi.com/ar/job-search-results/