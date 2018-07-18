في تصرف غريب: النصر يحذف بيان نفي عقد خطوط الطيران.
في تصرف غريب من ادارة مركز النصر الاعلامي خذفت تغريدة بيان النادي الذي نفى من خلاله انباء توقيع عقد رعاية مع احدى شركات الطيران الخليجيه.
ويأتي هذا الاجراء ليضع اكثر من علامة استفهام حول طبيعة العمل في المركز الاعلامي.وليضع المشجع النصراوي في حيرة حول حقيقة عقد الرعاية بين تاكيدات صحفية، ونفي رسمي يعقبه حذف بيان النفي ! وهو ما قد يقود لتغير شامل في قيادات المركز الاعلامي.
فهد[ عدد التعليقات: 1522 ] نشر منذ 2 دقيقتين
اذن تم توقيع العقد ما لها معنى تاني
فيصل[ عدد التعليقات: 1045 ] نشر منذ 2 دقيقتين
ممكن يكون خلل بالنظام