في تصرف غريب: النصر يحذف بيان نفي عقد خطوط الطيران.

خالد البر(صدى):

في تصرف غريب من ادارة مركز النصر الاعلامي خذفت تغريدة بيان النادي الذي نفى من خلاله انباء توقيع عقد رعاية مع احدى شركات الطيران الخليجيه.

ويأتي هذا الاجراء ليضع اكثر من علامة استفهام حول طبيعة العمل في المركز الاعلامي.وليضع المشجع النصراوي في حيرة حول حقيقة عقد الرعاية بين تاكيدات صحفية، ونفي رسمي يعقبه حذف بيان النفي ! وهو ما قد يقود لتغير شامل في قيادات المركز الاعلامي.