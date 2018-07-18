بالفيديو..أحلام: لا توجد أصوات خليجية مميزة على الساحة حاليا

أماني الغامدي(صدى):

أوضحت الفنانة أحلام، أنه لا يوجد حاليا أصوات شبابية مميزة ، تصلح للمقارنة بعمالقة الفن، أوتتسلم راية جيلها الذهبي.

وقالت أحلام في فيديو مباشر مشترك على “سناب شات” مع المذيع طارق الحربي، إنها تتمنى أن تولد مطربة خلال الـ20 سنة المقبلة يمكن أن نبكي عندما نسمع صوتها وتحمل راية الفن الخليجي .

واعتبرت أحلام الفنانة الشابة داليا مبارك، أنها الصوت الوحيد المميز حاليًا والتي يمكن أن تكون نجمة وتحمل راية العمالقة .

وفيما يتعلق بالذكور قالت : ” لا يوجد صوت يماثل عمالقة الفن المتواجدين حاليًا، مشيرة إلى أن الفنان السعودي الشاب عباس إبراهيم كان يمتلك صوتًا مميزًا ولكنه لم يستمر بالغناء ” .