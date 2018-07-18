شركة علم تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت شركة عِلم المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، والمتخصصة بمجال ابتكار الحلول وتطوير الخدمات وتحسين الإجراءات، وظائف إدارية شاغرة للرجال، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأوضحت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى: مساعد مستشار فني: درجة البكالوريوس في الهندسة، مع وجود خبرات سابقة، مستشار تطوير الأعمال: درجة البكالوريوس في تخصصات: إدارة الأعمال، أو الهندسة، أو مجالات تكنولوجيا المعلومات ذات الصلة.

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