بالصور.. الاتحاد الكرواتي يرسل 12 قميص لأطفال كهف تايلاند دعمًا لهم

زغرب(صدى):

قرر الاتحاد الكرواتي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن إرسال 12 قميص للمنتخب لأطفال كهف تايلاند، الذين تم إنقاذهم فى الأونة الأخيرة، بعد أن تم أسرهم لمدة 9 أيام تحت الأرض.

وأعلن ” الاتحاد ” في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر “، أنه تم إرسال 12 قميص للأطفال الناجين في تايلاند كنوع من الدعم النفسي لهم.

وقال ماريجان كوستيتش، مدير المنافسة والبنية التحتية والتنمية للرابطة الكرواتية لكرة القدم، بدعم من قائمة زلاتكو داليتش، إن هذا هو أقل شيء يمكن عمله لهؤلاء الأطفال.

يأتي ذلك بعد إنقاذ إثني عشر فتى ومدربهم لكرة القدم، خلال عملية دولية من الكهف التايلاندي، وتم عقد مؤتمر صحفي وصفوا كيف كانت الواقعة بالنسبة لهم.

فجأة سمعنا أصوات الناس بهذه الجملة بدأ ” أدول سام ” صاحب الـ14 عام، حديثه عن الواقعة، وعن رده على الغواصين البريطانيين الذين عثروا عليهم بعد تسعة أيام دون أي اتصال بالعالم الخارجي.

وأضاف ” أدول “، قائلًا ” لم يعمل دماغي بشكل جيد، بعد مرور عدة أيام بدون طعام ، وقال إنها كانت معجزة أن ينجو.

وأكمل ” برونشي كاملونا ” 15 عام، أنه أثناء احتجازهم ، لم يأكلوا أي شيء ، ولكنهم أخذوا يصلون قبل الغرق.

الجدير بالذكر أن الأطفال ظهروا للمرة الأولى إعلاميًا عقب نجاتهم من الموت، بعد إحتجازهم مع مدربهم البالغ من العمر 25 عام في أحد الكهوف بتايلاند في 23 يونيو، وتم إنقاذهم جميعًا حتى 10 يوليو الجاري.