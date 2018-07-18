شركة الأهلي إسناد تعلن عن وظيفة إدارية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة الأهلي إسناد للتمويل والتأجير، التابعة لمجموعة البنك الأهلي، ععن توفّر وظيفة إدارية شاغرة للمواطنين.

وأوضحت أن الوظيفة على مسمى “مسؤول التمويل المباشر للمبيعات السكنية”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

ولفتت إلى أنّ الوظيفة المتاحة لحمَلة شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

يجدر الإشارة إلى أن التقديم متاحٌ عبر موقع الشركة الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 18 يوليو 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 2 أغسطس 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظيفة المُعلنة، ادخل هنا:http://www.ahliesnad.com/jobs.php