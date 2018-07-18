سودة عسير تحتضن بطولة منصور بن مقرن “ رحمه الله ” للهايكنج  

محمد بن طحيطح(صدى):

تحتضن جبال السودة لمنطقة عسير بطولة الخليج الثانية للمسير الجبلي ، تحت مسمى بطولة منصور بن مقرن “رحمه الله” الخليجية للهايكنج تحت شعار مصيرنا واحد ٢ وذلك يوم السبت ٢١ يوليو ٢٠١٨ الموافق ٨ ذي القعدة ١٤٣٩ بمبادرو من مؤسس هايكنج السعودية المهندس /علي مبارك القحطاني ودعم ورعاية إمارة منطقة عسير والهيئة العامة للرياضة والإتحاد السعودي للرياضة المجتمعية .

والتي تبدأ من قرية شوكان محافظة رجال ألمع بمسار عقبة القرون إلى قمة جبال السودة بمنطقة عسير ،وأوضح المدير الإقليمي المهندس/محمد ثابت الشهراني أن البطولة يشارك بها ١٠ متسابقين من كل دولة : الكويت ، والإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، ومملكة البحرين ، والمملكه العربية السعودية، اضافة إلى الوفود الإعلامية والحكام.

وتضم البطولة عدد ١٠٠ منظم من هايكنج السعودية وعدد ٢٠ مسعف من فريق السلام، وعدد ١٥ حكم ينتشرون على المسار من البداية الى نهايته وعامل الوقت هو الفيصل لحساب النتائج والإدارين والمشجعين .

وأضاف المدير الإقليمي بأنه بدأ العمل على ترميم وتهيئة مسار عقبة القرون منذ شهرين من قبل أعضاء هايكنج السعودية، وذلك على طول المسار البالغ ٨ كم وكذلك تم تثبيت اللوحات الإرشادية وفقًا لمعايير المسارات العالمية، والتي لاتتناقض مع البيئة وكذلك تبين الارتفاعات والاتجاهات ونسبة الميول وغيرها.

علمًا بأن لهايكنج السعودية العديد من المشاركات السابقه في البطولات والأيام الوطنية الخليجية وهي مشاركات قوية تحمل شعار (خليجنا واحد مصيرنا واحد) وحضيت بالتغطيات الإعلامية المحلية والخليجيه والعالمية .