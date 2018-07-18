بالصور..الممثلة التركية تشجع كرواتيا مع حبيبها السري
تقضي الممثلة التركية مريم أوزرلي أجازتها في كرواتيا؛ حيث وصلت قبل نهائي المونديال بيومين لتشجيع المنتخب الكرواتي.
وكانت أشادت الممثلة التركية من أصل ألماني بالمنتخب الكرواتي ، حيث حرصت على التضامن معهم رغم الهزيمة عبر انستغرام.
كما أعلنت في وقت سابق أن إحدى جدتيها تنتمي لكرواتيا ، وهو ما دفعها لدعم المنتخب الكرواتي على ما يبدو.
وعلى جانب أخر في الوقت الذي تثار فيه عدد من الشائعات حول ارتباطها ، ظهر الممثل التركي تامر تيراشوغلو في مدينة دوبروفنيك الكرواتية ليتواجد مع ” أوزرلي ” وهو ما دفع الجماهير للاعتقاد أنها على علاقة به.
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