بالصور..الممثلة التركية تشجع كرواتيا مع حبيبها السري

أماني الغامدي(صدى):

تقضي الممثلة التركية مريم أوزرلي أجازتها في كرواتيا؛ حيث وصلت قبل نهائي المونديال بيومين لتشجيع المنتخب الكرواتي.

وكانت أشادت الممثلة التركية من أصل ألماني بالمنتخب الكرواتي ، حيث حرصت على التضامن معهم رغم الهزيمة عبر انستغرام.

كما أعلنت في وقت سابق أن إحدى جدتيها تنتمي لكرواتيا ، وهو ما دفعها لدعم المنتخب الكرواتي على ما يبدو.

وعلى جانب أخر في الوقت الذي تثار فيه عدد من الشائعات حول ارتباطها ، ظهر الممثل التركي تامر تيراشوغلو في مدينة دوبروفنيك الكرواتية ليتواجد مع ” أوزرلي ” وهو ما دفع الجماهير للاعتقاد أنها على علاقة به.