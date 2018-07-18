اختتام فعاليات الملتقى الدعوي الصيفي بالنماص لهذا العام 1439هـ

محمد بن طحيطح(صدى):

اختتمت فعاليات الملتقى الدعوي الصيفي لهذا العام والذي يقام ضمن فعاليات مهرجان صيف النماص “صيف النماص ملتقانا” ، حيث تم خلال الملتقى تقديم سبع محاضرات دينية على مدار سبعة أيام قام بتقديمها عدد من الشيوخ وذلك بهدف زيادة الوعي الديني وربط الناس بالأخلاق الحميدة وحب الأوطان والالتفاف حول القيادة الرشيدة ونبذ كل الأفكار المتطرفة والهدامة والتمسك بالوسطية والاعتدال خاصة في ظل ما يعيشه العالم الآن من انفتاح يسهل من خلاله بث الأفكار الخبيثة وتنفيذ المخططات التي تضر بالأوطان .

هذا وقد قام المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة النماص برصد العديد من الجوائز التشجيعية للحضور لحثهم على متابعة المحاضرات والاستفادة من العلماء حتى تؤتي هذه المحاضرات ثمارها المرجوة .