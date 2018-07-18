العصيمي يكشف أسباب استبعاد عدد من طلبات النقل من الكادر الإداري

عادل الحربي (صدى):

أوضح المتحدث باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي، اليوم الأربعاء، أن هناك أسباب وراء عدم ترشيح عدد من المتقدمين للنقل من الكادر الإداري إلى التعليمي.

وقال “العصيمي ” عبر حسابه على ” تويتر ” : ” إشارة إلى الاستفسارات التي وردتنا من المتقدمين للنقل من الكادر الإداري إلى التعليمي عن أسباب عدم الترشيح ومن منطلق الشفافية توضح الوزارة أن الاستبعاد تم بسبب عدم انطباق أحد شروط وضوابط الاستحقاق “.

وجاءت الضوابط كالتالي:

١- عدم اجتياز اختبار قياس(كفايات المعلمين)

٢-عدم مناسبة اختبار قياس (كفايات المعلمين) للمؤهل والمرحلة

٣-شغل المتقدم لوظيفة على المرتبة الخامسة فأقل

٤-عدم استيعاب أصحاب الأولوية الأولى الحاصلين على المؤهل بالانتظام.

٥-عدم وجود احتياج في رغبات المعلم أو كونه مسبوقاً عليه .

٦ -عدم مناسبة المؤهل للتخصصات التعليمية.

٧-عدم انطباق ضوابط شغل الوظائف التعليمية.

٨-عدم إرفاق المتقدم للوثائق الصحيحة في النظام أثناء التقديم والمطابقة.

٩-عدم مطابقة الوثائق للبيانات المسجلة من قبل المتقدم “.

واستكمل : ” وتأمل الوزارة من جميع المرشحين سرعة طباعة النماذج المطلوبة وتسليمها لأقرب إدارة تعليم ( إدارة شؤون المعلمين ) قبل نهاية دوام الخميس الموافق 1439/11/6هـ. “.

واختتم تغريداته: ” ..ومن لديه أي استفسار حول هذا الموضوع فيمكنه أن يبعث به عن طريق نظام تواصل وستهتم الجهة المعنية بدراسة ومتابعة ذلك والرد عليه . “.