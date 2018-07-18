انطلاق الجولة الأولى لمباريات المجموعة الثانية من بطولة كأس الملك سلمان

محمد بن طحيطح(صدى):

انطلقت مساء اليوم الأربعاء مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثانية من بطولة كأس الملك سلمان لكرة القدم والتي تنظمها لجنة التنمية السياحية بمحافظة النماص في صيف هذا العام 1439 برعاية أفق الوطن وذلك على ملعب أكاديمية كاردف بلقاء يجمع فريقي تنومة سيتي والترجي.

وكانت مباريات المجموعة الأولى قد اختتمت مساء أمس بلقاء فريقي رعد الجنوب والفهد وانتهى اللقاء بفوز الفهد بهدفين مقابل هدف واحد لرعد الجنوب وقد حصل على جائزة أحسن لاعب في المباراة عبدالله شليم من فريق الفهدليصبح ترتيب المجموعة بعد نهاية الجولة الأولى هو تصدر فريق الثنية بثلاث نقاط وبفارق الأهداف عن صاحب المركز الثاني فريق الفهد وفي المركز الثالث يأتي فريق رعد الجنوب وفي المركز الرابع فريق نادي الحي .