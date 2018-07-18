دوري عسير : الجولة الثالثة تشعل المنافسة مساء اليوم الأربعاء
تختتم مساء اليوم الأربعاء منافسات الجولة الثانية من الدوري التصنيفي لدوري المملكة للأحياء 2018م الخاص بفرق منطقة عسير والذي تنظمه رابطة فرق الأحياء بدعم ورعاية الإتحاد السعودي للرياضة المجتمعية .
ويستضيف نادي المصيف الرياضي بالمسقي مباريات الدوري التصنيفي على الملعب الرئيسي في تعاون رائع دعما لرياضة المنطقة وكرة قدم الأحياء بها .
ويأتي ختام الجولة بلقاء المحترف واتحاد الرايات عند الـ 5.00 عصرا ، فيما يليه إنطلاق الجولة الثالثة بمباراتي بلد الوليد والمملكة الساعة 7.00م ، وتجمع سهرة الـ 9.00م بين عميد إدريس والترجي .
الجدير بالذكر أن إستئناف الدوري جرى خلال أسبوع واحد من تشكيل مجلس الإدارة الجديد بعد قرار حل المجلس السابق بالجمعية العمومية الغير عادية .
ويضم المجلس الحالي في أعضائه ولجانه نخبة من أبرز رياضيي المنطقة من مختلف المحافظات .
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