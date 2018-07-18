دوري عسير : الجولة الثالثة تشعل المنافسة مساء اليوم الأربعاء

محمد بن طحيطح(صدى):

تختتم مساء اليوم الأربعاء منافسات الجولة الثانية من الدوري التصنيفي لدوري المملكة للأحياء 2018م الخاص بفرق منطقة عسير والذي تنظمه رابطة فرق الأحياء بدعم ورعاية الإتحاد السعودي للرياضة المجتمعية .

ويستضيف نادي المصيف الرياضي بالمسقي مباريات الدوري التصنيفي على الملعب الرئيسي في تعاون رائع دعما لرياضة المنطقة وكرة قدم الأحياء بها .

ويأتي ختام الجولة بلقاء المحترف واتحاد الرايات عند الـ 5.00 عصرا ، فيما يليه إنطلاق الجولة الثالثة بمباراتي بلد الوليد والمملكة الساعة 7.00م ، وتجمع سهرة الـ 9.00م بين عميد إدريس والترجي .

الجدير بالذكر أن إستئناف الدوري جرى خلال أسبوع واحد من تشكيل مجلس الإدارة الجديد بعد قرار حل المجلس السابق بالجمعية العمومية الغير عادية .

ويضم المجلس الحالي في أعضائه ولجانه نخبة من أبرز رياضيي المنطقة من مختلف المحافظات .