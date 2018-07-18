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دوري عسير : الجولة الثالثة تشعل المنافسة مساء اليوم الأربعاء

دوري عسير : الجولة الثالثة تشعل المنافسة مساء اليوم الأربعاء
محمد بن طحيطح(صدى):

تختتم مساء اليوم الأربعاء منافسات الجولة الثانية من الدوري التصنيفي لدوري المملكة للأحياء 2018م الخاص بفرق منطقة عسير والذي تنظمه رابطة فرق الأحياء بدعم ورعاية الإتحاد السعودي للرياضة المجتمعية .

ويستضيف نادي المصيف الرياضي بالمسقي مباريات الدوري التصنيفي على الملعب الرئيسي في تعاون رائع دعما لرياضة المنطقة وكرة قدم الأحياء بها .
ويأتي ختام الجولة بلقاء المحترف واتحاد الرايات عند الـ 5.00 عصرا ، فيما يليه إنطلاق الجولة الثالثة بمباراتي بلد الوليد والمملكة الساعة 7.00م ، وتجمع سهرة الـ 9.00م بين عميد إدريس والترجي .
الجدير بالذكر أن إستئناف الدوري جرى خلال أسبوع واحد من تشكيل مجلس الإدارة الجديد بعد قرار حل المجلس السابق بالجمعية العمومية الغير عادية .
ويضم المجلس الحالي في أعضائه ولجانه نخبة من أبرز رياضيي المنطقة من مختلف المحافظات .


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